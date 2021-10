La vittoria per soddisfare un’esigenza che si è fatta stringente, possibilmente accompagnata da una prestazione che sia finalmente convincente. E’ chiara la missione del Benevento per la gara di questo pomeriggio al ‘Vigorito’ contro il Cosenza (fischio d’inizio alle 14): serve una dote di tre punti per dare una scossa all’autostima e ricaricare il serbatoio delle consapevolezze, ma serve pure una prova all’altezza e da formazione con le idee chiare, per far vedere un’identità di squadra che finora si fa ancora fatica a riconoscere. Non può sbagliare l’undici di Caserta, non tanto per la classifica, ma perché quella odierna è un’occasione da non perdere assolutamente.

