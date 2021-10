Un bel colpo d’occhio nel settore ospiti dello stadio ‘Zini’ colorato di giallo e di rosso. Ad affollarlo, oltre 300 tifosi della Strega (317 i tagliandi venduti) arrivati da ogni parte d’Italia: c’era chi è partito dal Sannio con un giorno d’anticipo, come fatto ad esempio dal Club Benevento San Giorgio del Sannio, e chi invece ha raggiunto Cremona in maniera abbastanza agevole, essendo residente in Lombardia. Immancabile la rappresentanza degli Stregoni del Nord che, così come già fatto a Como qualche settimana fa, hanno portato un carico d’entusiasmo contagioso.

