In archivio la domenica di ballottaggio. Affluenza bassa, ma c’è chi anche in età veneranda non rinuncia ad esercitare il massimo strumento di democrazia diretta: Nicola Pocino 102 anni ha votato, ieri mattina, al seggio numero 26 in piazza Risorgimento.

