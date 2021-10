Quale tabella di marcia dopo l’insediamento in programma domani sera? Per scoprirlo, bisognerà ancora attendere. Il sindaco di San Giorgio del Sannio Angelo Ciampi, a due settimane delle elezioni, ci ha ribadito che per il momento l’agenda non è stata ancora riempita, e resterà scarna almeno fino a quando sulla sua scrivania non approderà il parere della magistratura contabile.

