Alloggi via Saragat, la legale degli assegnatari: “Transazione reale, l’accordo c’è ed è stato sottoscritto”

“In merito alla nota del Sunia e dell’Apu, relativa all’accordo transattivo che consentirà agli assegnatari degli alloggi di via Saragat di poter finalmente diventare proprietari degli immobili, mi preme fornire alcuni chiarimenti nell’interesse dei miei assistiti. Innanzitutto mi corre l’obbligo di fugare ogni dubbio sulla reale sottoscrizione dell’accordo transattivo, da me personalmente siglato in data 28 settembre 2021 nella sede Acer di Napoli in qualità di legale degli assegnatari, unitamente al Presidente ed al Direttore Generale dell’Agenzia”. La presa di posizione dell’avvocatessa Tiziana Genito, che cura gli interessi degli assegnatari di via Saragat.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia