Ancora una volta e per il secondo giorno consecutivo 800 dosi somministrate presso la rete degli hub diffusi sul territorio per le operazioni di immunizzazione anti Covid: al di là delle operazioni relative alle terze dosi, il grosso degli accessi è legato a no vax indotti al ‘ravvedimento’ dal regime della certificazione verde nei luoghi di lavoro che di fatto obbliga a scegliere l’alternativa di ‘tamponarsi’ ogni due giorni, vaccinarsi oppure non andare a lavorare.

