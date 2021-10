Con l’entrata in vigore ieri del green pass obbligatorio anche per le aziende non sono emerse nel territorio beneventano grosse criticità, considerando che la gran parte della popolazione adulta è coperta dai vaccini con doppia dose. Il monitoraggio effettuato da Confesercenti Campania ha rilevato diverse criticità nell’ambito delle piccole e medie imprese, ma sostanzialmente soltanto in alcuni comprensori del napoletano e nel casertano.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia