Il Benevento rifà la conta dei punti e scopre di avere una soddisfacente velocità di crociera. Dodici quelli raccolti nelle prime sette giornate di campionato, rendimento in linea con le aspettative e anche con quanto fatto dalla formazione giallorossa nelle precedenti apparizioni in Serie A. Insomma, il conforto dei risultati la Strega di Fabio Caserta ce l’ha, ma ora deve assolutamente trovare pure quello del campo. Nel senso che finora le prestazioni non sono state affatto convincenti, fatta eccezione per un paio di occasioni, cosa che fa pensare che probabilmente il Benevento si ritrova in classifica più punti di quelli che avrebbe meritato di avere.

