Rogo Airola, oggi arriva il numero uno della Protezione Civile

Innumerevoli i messaggi di solidarietà che sono giunti alla Comunità airolana da Istituzioni e rappresentati politici vari. Non ultimo dal consigliere regionale Erasmo Mortaruolo che ha garantito come la Regione “farà la sua parte” e annunciato come, nella giornata odierna, sarà in paese il numero uno della Protezione civile nazionale, Fabrizio Curcio. A parlare anche il deputato locale, Pasquale Maglione, che ha fatto presente di essere in contatto con “tutte le Autorità interessate” e di avere avuto garanzia di come “tutte le risorse necessarie siano state coinvolte”.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia