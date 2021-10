Se in ambito nazionale e anche regionale campano l’imminente entrata in vigore del Green Pass sui luoghi lavoro sta suscitando qualche preoccupazione per farmacie e laboratori analisi rispetto la richiesta di tamponi da parte dei non vaccinati per potere lavorare, nel beneventano in presenza di una campagna di massa che ha superato di gran lunga i target nazionale, questa pressione non si avverte e non si prevede che possa esserci.

