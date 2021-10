In un colloquio con Il Sannio Quotidiano il capolista di Prima Benevento (la lista della Lega) Luigi Bocchino ha richiamato il modello del 1993 e il milazzismo (ossia la convergenza elettorale momentanea per battere un avversario comune) per spiegare la sua indicazione di voto su Perifano in vista del turno del ballottaggio. In realtà non una sorpresa clamorosa, i rapporti tra la Lega (a tutti i livelli) e Mastella sono pessimi. La stessa indicazione di voto pro-Perifano è stata espressa in maniera evidente da Rosetta De Stasio nell’analisi post-voto in cui auspicava la sconfitta di Mastella. Ovviamente, come abbiamo ricordato già ieri, nessun accordo politico può esservi in un capoluogo di provincia tra Pd e Lega.

