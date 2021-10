Sarà un martedì intenso per i calciatori del Benevento impegnati con le rispettive nazionali. Oggi, infatti, scenderanno in campo Glik con la Polonia, Ionita con la Moldavia e Di Serio con l’Under 20. A inaugurare la giornata sarà proprio quest’ultimo, di scena nel pomeriggio allo ‘Stirpe’ di Frosinone, dove l’Italia under 20 sfida i pari età del Portogallo. Sarà una gara che promette spettacolo (fischio d’inizio alle 15, diretta su Rai Sport) in cui gli azzurri punteranno a ritrovare il successo.

