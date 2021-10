Una nuova strada su cui lavorare, sfruttando la sosta per ottimizzare le sensazioni del campo e trasformarle nell’arma in più di un nuovo ciclo di fuoco. Tra un impegno e l’altro in giro per il mondo, il Benevento studia le mosse aspettando la Cremonese e lo fa soprattutto lavorando sull’attacco, con un Marco Sau in più e un Gianluca Lapadula in meno, alle prese con le scorie della Nazionale. Missione gol per la Strega di Fabio Caserta, a secco contro il Perugia nell’ultimo impegno del Vigorito.

