Esito tragico dopo l’incidente sul lavoro di venerdì mattina, nel cortile interno di un condominio che affaccia sul viale Atlantici da un lato e dall’altro sovrasta via Delle Puglie. Non ce l’ha fatta il 28enne di Faicchio Alessandro Onofrio, ricoverato all’ospedale ‘San Pio’ dopo essere precipitato nel vuoto per sei metri da un cestello. E resta in gravi condizioni anche l’altro operaio ferito, un 37enne di San Lorenzello, anch’egli caduto dalla piattaforma.

