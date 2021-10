Domani, lunedì 11 ottobre non si terrà il mercato pomeridiano di piazza Risorgimento. Lo comunica Tony Caruso, presidente dell’associazione Mercati Rionali di Benevento. “Stiamo procedendo ad una rimodulazione complessiva delle giornate in cui si tiene il mercato – spiega Caruso – per cercare di ottimizzare i risultati positivi riscontrati in occasione del mercato pomeridiano di piazza Risorgimento”.

