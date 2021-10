Regge l’urto e allunga a cinque la serie di risultati positivi. Queste le uniche buone notizie per il Benevento che ha fatto poco o nulla per vincere la partita che avrebbe potuto permettergli di accorciare le distanze dal vertice. Poteva essere un’occasione importante, ma la formazione giallorossa l’ha sprecata con una prestazione insufficiente che non può soddisfare nessuno, men che meno Fabio Caserta. Che, infatti, al termine dell’incontro col Perugia non fa nulla per nascondere il proprio rammarico.

