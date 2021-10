In linea con un avanzamento della copertura con prima e seconda dose che ormai veleggia verso il traguardo del novanta per cento della popolazione (superato infatti l’85% di adesioni dei residenti vaccinabili, in quanto over 12), l’Asl Benevento, dopo avere aperto alla terza dose per i portatori di patologie gravi, da lunedì 4 ottobre avvierà le operazioni per gli over 80.

