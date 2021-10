“Stiamo predisponendo le autorizzazioni necessarie allo svolgimento del mercato pomeridiano in via Grimoaldo Re. La proposta era stata riformulata da Nicola Romano per Confcommercio, in occasione della riunione che si era tenuta presso l’assessorato al Commercio, per rivitalizzare e incentivare l’intero comparto commerciale del quartiere ed è stata condivisa dall’associazione Mercati Rionali presieduta da Tony Caruso che ha formalizzato la richiesta”. Quanto anticipato ieri dall’assessore, Alfredo Martignetti.

