Campagna elettorale in dirittura d’arrivo e ora liste, partiti e coalizioni si giocano la carta dei testimonial di peso. La Giunta regionale campana si spende in maniera diretta per il bis di Clemente Mastella. Se l’assessore al turismo Felice Casucci è parte in causa essendo d’area mastelliana e di Noi Campani, oggi pomeriggio, al Museo del Sannio alle 17,30, la lista Essere democratici metterà nella vetrina politica due assessori regionali: il vicepresidente campano Fulvio Bonavitacola e l’assessora alla Formazione professionale Armida Filippelli, peraltro di origini sannite (Guardia Sanframondi).

