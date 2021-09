Si sono svolte le votazioni per il rinnovo dei componenti del Consiglio dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Benevento che sarà in carica per il quadriennio 2021-2025. Per la prima volta, visto il protrarsi della situazione sanitaria a causa del Covid-19, si è votato in modalità telematica e l’affluenza è stata dell’81% degli aventi diritto, segno di un forte senso di partecipazione e appartenenza alla categoria.

