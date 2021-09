La denuncia del Sunia: “Erp, assegnati alloggi non abitabili”

“Nei giorni scorsi abbiamo effettuato vari sopralluoghi presso gli alloggi in costruzione a contrada Capodimonte, da assegnare in base alla graduatoria definitiva pubblicata da vari mesi, ed abbiamo notato che i lavori per i 51 alloggi continuano, ma con una certa lentezza tale che ci fanno temere che i tempi di consegna, previsti per la fine dell’anno, non saranno rispettati: a solo titolo di esempio notiamo che i lavori per la realizzazione del depuratore non sono iniziati, né si riesce a capire quanto possono essere realizzati e da chi, Acer o Gesesa gli enti interessati”. La denuncia su tempi troppo lunghi per completare il programma di alloggi Erp in tre palazzine di nuova costruzione a Capodimonte da parte del segretario provinciale Sunia, Giuseppe Falzarano e del segretario Sunia Enti Locali, provinciale, Paolo Iorio.

