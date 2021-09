A lavoro per aumentare la capienza negli stadi e portarla dall’attuale 50% almeno all’80% nel mese di ottobre. E’ questo l’obiettivo del Governo che da giorni si sta confrontando per capire la fattibilità di una misura del genere. Che, ovviamente, deve passare al vaglio del Comitato tecnico scientifico, pronto a dare il via libera solo nel momento in cui i dati dei contagi continueranno a essere buoni come quelli delle ultime settimane.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia