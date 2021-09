Dilaga il fenomeno dei sondaggi bufala sulla campagna elettorale di Benevento. Dopo il WhatsApp con dati secchi senza altri riferimenti, spunta un articolo di un sito on line che rimanda ad un ‘associazione di Benevento in cui si fa riferimento a dati demoscopici ma senza altri riferimenti: un pronostico su un eventuale ballottaggio, in realtà, ma presentato come un sondaggio. Mastella annuncia querela.

