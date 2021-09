Un fenomeno tristemente diffuso in tutt’Italia e in Campania in particolare, quello delle vetture momentaneamente rubate e poi abbandonate in luoghi ‘appartati’ ma private di molte componenti, utilizzate per il traffico illegale di pezzi di ricambio. Un’evidenza emersa ieri mattina nella zona di Ponte delle Tavole dove, in un terreno alle spalle di un casolare di campagna ormai abbandonato e all’ombra di un gigantesco albero, sono state rinvenute dopo segnalazione dei proprietari due Fiat Panda.

