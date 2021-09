E’ un Como in piena crisi quello che sabato pomeriggio ospiterà il Benevento allo stadio ‘Sinigaglia’. L’avvio di stagione è stato finora avaro di soddisfazioni per la squadra di Gattuso che, nelle sei partite ufficiali disputate finora, non è mai riuscito a vincere: prima l’eliminazione in Coppa Italia ad opera del Catanzaro, poi i due soddisfacenti pareggi in campionato contro Crotone e Lecce, e infine le tre sconfitte di fila, con Frosinone, Ascoli e Cosenza.

