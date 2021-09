Il carattere per tener viva la partita e la nuova linfa dalla panchina che ribalta ogni scenario. Il Benevento ai piedi di Gianluca Lapadula: aspettava il miglior momento per lasciare il segno sulla Strega anche in Serie B e contro il Cittadella sale in cattedra per una lezione di killer instinct. Tre palloni sporchi in area di rigore, tre tocchi da attaccante puro per far volare i giallorossi e prendersi lo scettro.

