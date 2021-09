E’ un successo che vale doppio quello che il Cittadella ha conquistato contro il Pordenone. Innanzitutto, perché per i granata è arrivata la terza vittoria in altrettante gare giocate tra le mura amiche, ma anche perché i tre punti sono arrivati nonostante il marcato turnover su cui ha fatto affidamento il tecnico Gorini. Per far fronte alle tre gare in otto giorni (il Pordenone, appunto, poi il Benevento domani e infine sabato il Lecce), l’allenatore dei granata ha deciso di tenere a riposo diversi titolari nel derby veneto.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia