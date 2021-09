San Giorgio del Sannio – Mercato e parcheggi, ecco le soluzioni proposte dai tre candidati

Può sembrare un tema secondario, non è così. Nei giorni scorsi abbiamo preso in esame le proposte sulla carenza idrica e la sicurezza urbana. Oggi tocca al mercato settimanale, argomento non solo di interesse commerciale, legato a filo doppio alla mobilità. Dei banchi del martedì, infatti, si parla spesso soprattutto tirando in ballo la viabilità, perché è innegabile la confusione che si genera in strada, complice anche il personale al lumicino della Polizia municipale. L’argomento è connesso ai parcheggi – in centro la sosta selvaggia è un problema – e alle opportunità per gli esercenti del centro, che hanno sempre fatto resistenza a una potenziale delocalizzazione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia