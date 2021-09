I militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Benevento hanno proceduto al sequestro di centinaia di oggetti in oro ed altre pietre preziose per un valore commerciale stimato in circa 75mila euro, nei confronti di un “Compro Oro” sito nel centro di Benevento, il cui titolare, a seguito di specifico controllo da parte dei militari, non è stato in grado di dimostrarne la provenienza.

