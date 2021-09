“Un giovane che promette bene: ha la testa giusta e gioca a mille all’ora, sicuramente crescerà ancora”. L’investitura arriva direttamente da Marco Sau, gioiello del Benevento per un diamante grezzo sempre più al centro della Strega. Una nuova vita per Daam Foulon in Serie B: due passaggi decisivi a referto contro l’Ascoli in un impatto da incontenibile nel nuovo campionato giallorosso. “Sono contento per oggi – ha dichiarato ai canali ufficiali del club – siamo riusciti a fare due gol subito e poi abbiamo controllato la partita. Abbiamo dimostrato di essere un’ottima squadra e giocando così possiamo fare risultato se in campo siamo messi bene. La partita non è stata bellissima ma portiamo a casa la vittoria, è la cosa più importante”.

