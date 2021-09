Non è esagerato dirlo: il senso della stagione passava anche un po’ da questo primo esame. Che il Benevento ha superato a pieni voti, non solo perché è andato a vincere sul campo di una squadra che finora aveva sempre vinto, ma soprattutto perché l’ha fatto senza rischiare praticamente niente, riuscendo così a tenere inviolata la propria porta per la seconda partita consecutiva. Il tutto in un ambiente tutt’altro che accogliente. Insomma, un importante passo avanti rispetto a quanto visto la settimana scorsa contro il Lecce. E Caserta non può che esserne soddisfatto, rinfrancato per la prestazione offerta dai suoi ragazzi.

