Sarà rilanciata l’iniziativa relativa a mercati straordinari pomeridiani in città, e non solo il primo lunedì di ogni mese: quanto emerso ad esito della riunione svoltasi presso la sede dell’Assessorato alle Attività produttive al Palazzo del Reduce con l’assessore Alfredo Martignetti; il presidente Confcommercio Benevento, Nicola Romano; Tony Caruso, per l’associazione Mercati Rionali e Pompeo Marinazzo, per Anva Confesercenti.

