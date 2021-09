Con l’imbarazzo della scelta contano solo le migliori sensazioni, gli indizi della settimana. Tempo di straordinari tra le scelte di Fabio Caserta, nelle ultime ore di prove in attesa dell’esame Ascoli. Benevento in scena contro una delle sorprese di questo avvio di campionato, vissuto fin qui in cima dividendosi spazio e riflettori col Brescia di Filippo Inzaghi e il Pisa di Luca D’Angelo a sgomitare da outsider. I bianconeri sono partiti a mille, raccogliendo il massimo risultato contro Cosenza, Perugia e Como. Due neopromosse, una ripescata e sempre un gol di scarto, quanto basta, per portare a casa i tre punti: questa la strada tracciata fin qui da Andrea Sottil in una Serie B aperta ancora a qualsiasi scenario.

