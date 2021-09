Il ‘gemello’ di Tonali per la Strega: timido ma efficace in campo, Viviani indosserà la maglia numero 24

Un’occasione da cogliere al volo, per speranze e progetti su misura di talento. Mattia Viviani da qualche ora è ufficialmente un nuovo giocatore del Benevento: ha firmato un triennale che custodisce una scommessa sul futuro per la Strega di Fabio Caserta. Classe 2000, sbocciato al Brescia ed esploso al Chievo, Viviani indosserà la 24 in giallorosso, continuando un mantra iniziato quasi per caso. Il Mosaico, a due passi da casa, una delle squadre della sua infanzia: la prima vera avventura è iniziata lì, con un numero tra le mani.

