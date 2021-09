Il vandalismo che non si ferma neppure al cospetto di un luogo della memoria. Succede ad Airola dove ignoti, come al solito, hanno causato gratuiti danni alle strutture impiantate, appena qualche settimana or sono, presso il “Giardino della Memoria”. Riferimento pensato per ricordare le vittime cittadine del Covid.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia