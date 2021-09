Dopo il dissequestro operato dai giudici del Riesame, un altro documento contribuisce a sbrogliare, forse in maniera definitiva, l’annosa vicenda dei pini sul viale Atlantici. La Soprintendenza ai Beni culturali, in una nota ufficiale a Palazzo Mosti firmata da Gennaro Leva (responsabile del procedimento) e Mario Pagano (Soprintendente), prende atto e di fatto autorizza la sostituzione di ventiquattro essenze arboree sul viale degli Atlantici. Sono in classe di rischio elevata con propensione al cedimento e per questo anche l’ufficio competente del Ministero della Cultura non mette nessun veto al loro avvicendamento.

