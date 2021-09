La protesta di un cittadino di Montesarchio che denuncia il fenomeno del parcheggio selvaggio in via Fiume. In particolare, ad essere denunciato un episodio verificatosi nella giornata di ieri quando un’ ambulanza chiamata per soccorrere un cittadino affetto da malore non aveva avuto la possibilità di raggiungere la casa proprio per la presenza di mezzi parcheggiati in modo non consono all’ingresso della via in questione.

