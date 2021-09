Due incursioni predatorie in altrettante caseggiati ubicati in una traversa di via Meomartini, nella zona alta di Benevento. Ignoti, in entrambi i raid, hanno forzato le finestre e sono penetrati negli appartamenti in quel momento senza la presenza dei proprietari, rovistando ovunque e mettendo tutto sottosopra, fino a riuscire a trafugare gioielli e denaro per poi darsi alla fuga.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia