Due nuovi ricoveri in 24 ore hanno portato da nove a undici i degenti presso l’ospedale ‘San Pio’ di Benevento, con una pressione sulla struttura ospedaliera legata alla persistente pandemia da Coronavirus che resta stabile e sotto controllo, ma che al tempo stesso rimane rilevante in termini di impegno operativo per addetti impegnati presso l’area Covid e il livello di dotazioni predisposto per affrontare le relative esigenze terapeutiche.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia