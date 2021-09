Va avanti a buon ritmo la prevendita per la sfida di venerdì sera con il Lecce. E’ stata superata ieri quota duemila biglietti venduti (2.400 per l’esattezza, dei quali un centinaio acquistati dai tifosi ospiti): scontato dunque che si andrà oltre il numero di spettatori registrato in occasione del match d’esordio in campionato contro l’Alessandria.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia