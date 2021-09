Sarà stata pure un’amichevole, ma vincere con il Napoli fa sempre il suo bell’effetto. Nel giorno del suo 92esimo compleanno, il Benevento si regala una vittoria di prestigio e viene quasi da chiedersi se la notizia migliore della serata del ‘Maradona’ sia il risultato oppure il modo in cui è maturato. Qualcuno potrà evidenziare gli undici titolari assenti nelle fila azzurre, ma il banco di prova rimaneva comunque stimolante per gli uomini di Caserta, che sono riusciti a imporsi per 5-1 grazie a una prestazione fatta di un livello di attenzione, di quote di disciplina tattica e di trame di gioco che raramente capita di vedere in amichevoli.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia