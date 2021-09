Vanno in scena sui social botta e risposta a distanza tra candidati e non candidati alla tornata elettorale di San Giorgio del Sannio. Marcello Barrasso, segretario del circolo Pd candidato con Vincenzo Boniello, ha criticato Angelo Ciampi per essersi dimesso oltre il termine utile per garantire elezioni a San Martino Sannita il 3 e 4 ottobre, decretando di fatto l’azzeramento del Consiglio e l’arrivo del commissario prefettizio.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia