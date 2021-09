Fu vittima di un gravissimo incidente in bici, avvenuto il 28 agosto a Pago Veiano. Il giudice del Tribunale di Benevento Vincenzo Landolfi si trova tutt’oggi in ospedale ma se a caldo la situazione appariva drammatica, ora a distanza di giorni si può tirare qualche sospiro di sollievo. Lo stimato magistrato non è più in pericolo di vita.

