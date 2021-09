Sant’Angelo a Cupolo – Scontro tra ex assessori: Genito contro Zarro, con Cataffo guastatore

Come capita spesso, quando non c’è una sintesi condivisa arriva la rottura. E’ andata così a Sant’Angelo a Cupolo, dove nella maggioranza uscente bisognava trovare un nome per il dopo D’Orta. La soluzione tardava a venire. Il vicesindaco Stefano Zarro era in pole, poi però l’ha spuntata l’assessora Paola Genito, che sarà la candidata sindaco di ‘Sant’Angelo Futura’ e avrà al suo fianco il sindaco uscente Fabrizio D’Orta.

