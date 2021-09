Tre liste per Arco con candidato sindaco Moretti. Nove per Mastella (ha rimandato la presentazione a stamane solo Forza Benevento), una per Perifano Città Aperta, una per De Stasio e cioè FdI. In tutto sono 14 le liste presentate ieri a Palazzo Mosti nella prima giornata utile. Per stamane sono attese anche altre quattro liste di Alternativa per Benevento e un’altra, la Lega, per Rosetta De Stasio. Ricordiamo ai lettori che le liste al completo e con tutti i nomi saranno pubblicate sul quotidiano di domenica 5 settembre.

