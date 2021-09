Era il primo nome sulla lista dei partenti, ma nonostante ciò alla fine Kamil Glik è rimasto in giallorosso. Dopo la retrocessione della passata stagione, il Benevento avrebbe voluto liberarsi dell’oneroso stipendio percepito dal difensore polacco, ma l’esigenza economica ha dovuto fare i conti con le dinamiche di un mercato che non ha portato sul tavolo del club di via Santa Colomba proposte allettanti per l’ex centrale di Torino e Monaco.

