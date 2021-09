Dodicesimo episodio di occupazione abusiva di un alloggio Erp in città: quanto maturato in termini statistici con l’ultimo raid, con l’introduzione in un caseggiato popolare di una donna con tre minori al seguito. Signora deferita, in stato di libertà, dai poliziotti municipali per invasione di edificio pubblico.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia