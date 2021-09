Tra gli svincolati di lusso, figura anche il nome di Nicolas Viola che resta ancora in cerca di squadra. Il centrocampista calabrese, dopo che il Benevento ha volutamente deciso di non avviare alcuna trattativa per il rinnovo del contratto, ha ricevuto diverse proposte, ma per ora nessuna di queste ha convinto pienamente l’ex regista giallorosso.

