Partirà sabato alle 14 la prevendita per la gara con il Lecce, in programma al ‘Vigorito’ venerdì 10 settembre alle 20.30. Rispetto a quanto accaduto nel primo match interno contro l’Alessandria, qualche novità: innanzitutto l’aumento del prezzo dei tagliandi per accedere al settore Distinti (passati da 17 a 18 euro, compresi diritti di prevendita), ma anche la possibilità di introdurre striscioni, se arriverà la necessaria autorizzazione preventiva da parte del Gos, mentre stando a quanto riportato sul comunicato ufficiale diramato dalla società, resta il divieto per sciarpe e bandiere.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia