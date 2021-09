Il Benevento può togliersi la maschera. Dopo un’estate passata ad annunciare «un anno di transizione» e anticipare «operazioni di contenimento dei costi» – per usare le parole di Vigorito nel giorno della presentazione di Fabio Caserta – ora che è finito il mercato, la formazione giallorossa non può più nascondersi. Perché per qualità dell’organico e soprattutto per costi dello stesso, la Strega non può non puntare alla promozione.

